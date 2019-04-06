В Кремле отреагировали на предложение по участию Госдумы в формировании кабмина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предпочел не давать комментарий по поводу озвученного в субботу предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства.

Песков сказал в ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, что «это новое предложение», передает ТАСС.

Ранее Володин заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России.

«Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию», – отметил он.

Володин напомнил, что в соответствии с Конституцией нижняя палата парламента участвует в формировании кабмина только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства.