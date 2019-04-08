В результате стрельбы в Чикаго пострадали дети

В Чикаго в результате стрельбы пострадали шесть человек, включая двоих детей, сообщают информационные агентства.

Мальчик восьми лет ранен в грудь и спину, 10-летняя девочка ранена в голень, их состояние стабильно, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом одна из раненых женщин находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время семейного праздника в Уэст Инглвуде, когда во дворе играли около 20 детей.

Полиция пока не знает, кто открыл огонь, но считает, что стрельба могла быть связана с конфликтом между враждующими преступными группировками.

Напомним, случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Часто жертвами становятся дети.