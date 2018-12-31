Семилетнюю девочку застрелили в США

В Техасе обстреляли машину, в которой ехали женщина и четверо ее дочерей, одна из девочек погибла, сообщает офис шерифа.

Погибшей девочке было семь лет. Кроме того, еще одного ребенка ранило осколком стекла. Сама женщина ранена в руку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC13.

Она ехала с детьми из магазина Walmart, когда неизвестный остановился у их автомобиля и открыл стрельбу.