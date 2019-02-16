Стрелок из Иллинойса открыл огонь после увольнения

Стрельбу внутри здания в городе Аврора американского штата Иллинойс, жертвами которой стали пять человек, открыл сотрудник компании Henry Pratt, уволенного во время совещания, сообщил телеканал ABC 7 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Канал сообщает, что огонь открыл 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин, он проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика, передает РИА «Новости».

Источник ABC 7 сообщил, что сперва преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрелять уже на территории предприятия.

Полиция продолжает устанавливать мотивы преступника. Правоохранители пытаются выяснить, была ли стрельба спланирована заранее.

По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции. Ранения получили еще пять полицейских и несколько гражданских. Преступник ликвидирован.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил полицейских за «отличную работу» и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Так, в конце января в американском городе Хьюстон, штат Техас, пятеро полицейских получили ранения в ходе завязавшейся перестрелки.