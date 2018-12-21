Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покинет свой пост, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он поблагодарил ее за службу. В Twitter Трамп сообщил, что исполнять обязанности министра будет Кевин Макалинан, который сейчас возглавляет службу таможенного и пограничного контроля США.

Сама Нильсен заявила, что успела менее чем за полтора года в должности укрепить безопасность страны, передает РИА «Новости».

Американским властям удалось защитить США «от иностранного вмешательства в демократический процесс», а также предотвратить ряд терактов, сказала она.

Нильсен не назвала причины отставки, но заявила, что приняла решение сама.

Напомним, отставку Нильсен связывают с недовольством Трампа ситуацией на границе с Мексикой.