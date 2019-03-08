Министр ВВС США объявила об отставке

Министр ВВС США Хезер Уилсон, которую считали кандидатом на пост главы Пентагона, объявила о решении уйти в отставку и сообщила, что уже проинформировала об этом американского президента Дональда Трампа.

Уилсон заявила, что переходит на работу президентом Университета Техаса в Эль-Пасо. «Было большой честью работать вместе с нашими военнослужащими, я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли в деле восстановления боеготовности и огневой мощи ВВС США», – приводит ее слова ТАСС.

Трамп в своем Twitter поздравил Уилсон с тем, что она одержала победу в конкурсе на должность президента университета. По его словам, экс-министр вступает в новую должность с 1 сентября 2019 года.

По информации Reuters, решение об отставке Уилсон приняла самостоятельно, и на нее не оказывалось давления.

По информации американских СМИ, Трамп рассматривал Уилсон в числе возможных кандидатов на пост главы Пентагона вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса.

The Wall Street Journal писала, что Трамп в ближайшие недели намерен сменить ключевых начальников вооруженных сил США.