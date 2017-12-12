В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Описание инцидента опубликовала в Facebook автор вебсайта «Документы» Елена Коркодым.

По словам Грузинова, в кафе к нему подошла официантка и попросила убрать рюкзак с обеденного стола. Режиссер поспорил с ней, заявив, что такое правило нигде не прописано, является негласным, а потому его не обязательно исполнять. Критикуя кафе, он в том числе упомянул и то, что там играла русская музыка.

«И тут чувак как заорет: «Я люблю Рашку!» Я попытался спросить у него, за что конкретно. Пока я задавал вопрос, совершенно другой муфлон, со стороны врезал мне наотмашь и свалил!» – рассказал Грузинов.

В своем Facebook режиссер подтвердил, что действительно был участником этого инцидента. Он сообщил, что обратился в правоохранительные органы.

В больнице, рассказал Грузинов, ему наложили швы.

Грузинов родился в России. Снимал фильмы о так называемой Революции достоинства – государственном перевороте на Украине 2014 года. Работал над картиной «Первая сотня» об «эпохальных изменениях» на Украине. Также ведет съемки в Донбассе. Награжден Шевченковской премией.

Ранее сообщалось, что «донецкие» в Киеве избили участника карательной операции в Донбассе.