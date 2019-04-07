Британскому принцу устроили стажировку в спецслужбах королевства

Британский принц Уильям в течение трех недель стажировался в МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства, сообщило The Press Association.

Принц Уильям завершил недельную практику в Центре правительственной связи, в задачи которого входит ведение радиоэлектронной разведки и защита правительственной и военной информации. Он стажировался в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз для Великобритании, передает ТАСС.

В Кенсингтонском дворце сообщили, что предыдущую неделю принц стажировался в британской службе внешней разведки, известной как МИ-6, где его ознакомили с предполагаемыми угрозами безопасности Великобритании.

Перед этим Уильяму рассказали о специфике работы службы контрразведки МИ-5, деятельности контртеррористических групп, которые занимаются изучением разведданных и расследуют совершенные в Соединенном Королевстве преступления.

Уильям, который является вторым в очереди наследником британского престола, уверяет, что получил «поучительный опыт», узнав больше о «важном вкладе» британских спецслужб в дело сохранения национальной безопасности.