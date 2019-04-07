После перестрелки в пригороде Копенгагена в Дании задержали 14 человек

Полиция Дании задержала 14 человек по подозрению в причастности к перестрелке в пригороде Копенгагена, сообщили правоохранители острова Зеландия.

По информации датской полиции, неизвестные открыли стрельбу в городе Херсхольм, в результате которой несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

«На данный момент 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед [датского города Херсхольм]», – сообщили в местной полиции.

Напомним, в конце прошлого года в мусульманском районе Копенгагена произошла стрельба. Несколькими днями ранее стрельбу из автомата Калашникова устроили в центре Брюсселя. Еще один случай со стрельбой произошел в конце декабря 2018 года в центре Вены.