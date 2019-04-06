Участникам наступления на Триполи пригрозили международным трибуналом

Премьер-министр заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Глава заседающего в Триполи правительства выразил удивление решением Хафтара о наступлении на столицу Ливии «после прогресса, достигнутого в вопросе политического урегулирования», передает ТАСС.

«Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды», – цитирует Сараджа телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ.

Он призвал «международное сообщество не поддерживать попытки Хафтара превратить Ливию в военное государство», подчеркнув, что поддерживает усилия ООН по разрешению конфликта.

Сарадж также выразил мнение, что для противостояния Хафтару необходима «всеобщая мобилизация».

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города.

В пятницу подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) подошли к окраинам ливийской столицы, взяв под контроль территорию международного аэропорта Триполи.

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