Лавров выступил против назначения виновных в ливийском кризисе

Россия выступает против назначения в одностороннем порядке виновных в ливийском кризисе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Лавров сообщил, что подробно обсудил с Шукри события в Ливии. «Мы следим за перемещением вооруженных сил, в том числе Ливийской национальной армии и других группировок, включая тех, кто является незаконными вооруженными формированиями и контролирует значительную часть столицы страны и ряд других территорий», – приводит его слова ТАСС.

«Мы поделились информацией о том, как обсуждается эта ситуация в СБ ООН, выступаем за то, чтобы не было попыток в одностороннем порядке назначать виновных», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил обеспокоенность заявлениями о том, что против армии Хафтара в Ливии будет использоваться боевая авиация.

По словам министра, Москва и Каир выступают за то, чтобы ливийцы сами определяли свою судьбу.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города.

В пятницу подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) подошли к окраинам ливийской столицы, взяв под контроль территорию международного аэропорта Триполи.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.