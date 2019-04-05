Объявлены место и время прощания с Георгием Данелией

Прощание с режиссером пройдет в Большом зале Центрального дома кинематографистов, а отпевание – в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря во вторник, 9 апреля.

«Прощание с режиссером Георгием Данелией состоится 9 апреля в 11 часов в Большом зале Центрального Дома кинематографистов (ул. Васильевская, д. 13). Отпевание в 14 часов в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря. Похороны в 15 часов на Новодевичьем кладбище», – передает сообщение пресс-службы Союза кинематографистов России ТАСС.

Напомним, Георгий Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни, у него остановилось сердце.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему потеря такого режиссера невосполнима для России.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм», а после работал там режиссером-постановщиком.

Он снял такие кинокартины, как «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза-дза!» (1986), «Настя» (1993) и другие.

Данелия был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», грузинским Орденом Чести, а также являлся лауреатом многочисленных престижных премий, среди которых «Ника», «Кинотавр» и «Золотой орел».