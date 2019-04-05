Каждый пятый россиянин заметил гендерную дискриминацию

Около 21% жителей России уверены, что возможностей участвовать в общественной и политической жизни у мужчин больше, чем у женщин, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании отмечается, что в некоторых сферах равноправие полов в российском обществе стало менее ощутимым. Однако респонденты рассказали о неравенстве прав мужчин и женщин в получении зарплаты.

«29% опрошенных утверждают, что у мужчин в этом вопросе прав больше, причем эта доля выросла на 9 п.п. с 2015 г., а среди женщин эта доля достигает 35%», – сообщает ВЦИОМ.

Уточняется, что по сравнению с 2015 годом количество россиян, уверенных в равенстве прав на получение зарплаты, снизилось на 13%.

Опрос показал, что 92% граждан заявили о равноправии мужчин и женщин в получении образования, хотя в 2006 году этот показатель равнялся 80%.

В опросе представлено и мнение об отдыхе. Так, по данным центра, три четверти (75%) респондентов сообщили, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.

Опрос был проведен 10 марта 2019 года среди 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее Дмитрий Медведев подтвердил существование в России проблемы гендерной дискриминации, заявив, что решать ее нужно «на всех уровнях».