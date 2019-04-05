В Совфеде ответили захотевшему въехать в Москву на танке украинскому министру

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, захотевшего въехать в Москву на танках.

Омелян на своей странице в Facebook опубликовал документ, в котором Союз транспортников России предлагает Украине прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.

Комментируя приглашение Союза транспортников России, Омелян заявил: «В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву». Повторим поход Сагайдачного!».

В связи с этим председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил украинскому министру, что «единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер». «Но у него хотя бы было много танков и был план действий», – отметил Пушков в своем Twitter.

Российский сенатор выразил уверенность, что «киевские болтуны», у которых «ни того, ни другого» могут въехать лишь в «выгребную яму».

Ранее министр инфраструктуры Украины неоднократно делал громкие заявления в адрес России.

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