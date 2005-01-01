Главный остеопат Минздрава остался недоволен ответом Малышевой

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов отреагировал на заявление телеведущей Елены Малышевой по поводу такой медицинской специальности, как остеопатия.

Мохова не устроил ответ Малышевой на его требование извиниться за слова, прозвучавшие в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, о том, что остеопатия не является медицинской специальностью.

Напомним, Малышева в ответ на критику Мохова указала, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» только 28 сентября 2018 года, а первый выпуск после ординатуры состоится в 2019-м.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Мохов подчеркнул, что остеопатия является «такой же специальностью, как педиатрия, хирургия, неврология». По его словам, это лицензированный вид деятельности, нормативная база по которому проработана «в полном объеме».

Заслуженный врач России подчеркнул, что рассчитывал на извинения со стороны телеведущей, однако в заявлении Малышевой он не обнаружил ничего подобного. Он считает, что в программе на ТВ следовало провести четкую границу между профессионалами в сфере остеопатии и мошенниками.

«Работаем с Еленой Васильевной. На следующей неделе я с ней встречусь, обсудим все: что делать и как быть в этой ситуации», – заключил он.

В свою очередь профессор и член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов в комментарии телеканалу «360» назвал заявление Малышевой «безобразием» и «полным дилетантизмом». «То, что она вместе с [Дмитрием] Шубиным представила по телевидению, – ситуация полного незнания, дилетантизма и введения в недоумение всей остеопатической общественности, населения нашей страны и окружающих государств», – возмутился доктор медицинских наук.

«Остеопатия является официальной врачебной специальностью, утвержденной Минздравом, соответствующими приказами Минюста и Минобразования. Это такая же полноценная врачебно-медицинская специальность, как и остальные», – пояснил он.

По его словам, то, что пропагандирует Малышева на ТВ, является «самым настоящим обскурантизмом, что в переводе на русский язык означает «мракобесие».

Ранее программа Малышевой оказалась в центре скандала из-за «танца матки». Ведущая тогда заявила, что такие программы призваны сохранить интерес людей к внутренним органам. Телеведущий, уринотерапевт Геннадий Малахов заявил, что «матку не комментирует», а певец Юрий Лоза захотел написать «арию прямой кишки».