Геннадий Малахов отреагировал на «танец матки» в программе Малышевой криком

Телеведущий, уринотерапевт Геннадий Малахов эмоционально отреагировал на просьбу прокомментировать газете ВЗГЛЯД предложение отстранить Елену Малышеву от эфиров за танец актрисы в костюме детородного органа в программе «Жить здорово».

Причину бурной реакции Малахова выяснить не удалось: телеведущий слишком быстро бросил трубку.

«Не комментирую, не комментируя я матку», – закричал он.

Геннадий Малахов так же, как и Елена Малышева, являлся телеведущим программы, посвященной здоровому образу жизни, однако, по мнению медиков, занимался популяризацией и внедрением сомнительных методов лечения.

Напомним, соцсети неоднозначно отреагировали на выпуск «Жить здорово!», где был показан «танец матки». А партия «Коммунисты России» потребовала, чтобы Первый канал отстранил ведущую от эфиров. Елена Малышева ответила на критику «танца матки» в эфире телеканала.

Ранее за танец вступился Павел Лобков, а Роза Сябитова не увидела в его формате ничего крамольного.