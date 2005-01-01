Роза Сябитова не увидела в «танце матки» из шоу Малышевой ничего крамольного

«Прошли те времена, когда телевидение было под чьей-то партийной рукой», – заявила газете ВЗГЛЯД телеведущая Роза Сябитова, комментируя предложение партии «Коммунисты России» отстранить Елену Малышеву от эфиров за танец актрисы в костюме детородного органа в программе «Жить здорово».

Сябитова подчеркнула, что не знает на телевидении табуированных тем и форматов, кроме запрета на показ насилия.

«Нельзя показывать насилие, но говорить о нем необходимо, соблюдая рамки приличия, про которые мы все знаем», – сказала Сябитова.

В формате танцующей матки телеведущая ничего крамольного не увидела.

«Если зрители воспринимают истории через такой формат и лучше понимают о чем речь, не вижу здесь ничего страшного. Если все показано в рамках разумного, никто не раздевается, не ругается матом, почему нет»? – говорит телеведущая.

Напомним, соцсети неоднозначно отреагировали на выпуск «Жить здорово!», где был показан «танец матки». А партия «Коммунисты России» потребовала, чтобы Первый канал отстранил ведущую от эфиров. Елена Малышева ответила на критику «танца матки».