Лоза после «песни матки» захотел написать «арию прямой кишки»

Певец Юрий Лоза прокомментировал выпуск программы Елены Малышевой «Жить здорово!», в котором актриса танцевала в костюме детородного органа.

В комментарии «Стархит» Лоза отметил, что «песня матки» – это «нормально, если у них такой формат передачи». «Это естественное дело, они же ее хозяева», – считает он.

«Думаю, что ария прямой кишки была бы не менее интересна. «Я прямая кишка, я вполне широка…» Я даже текст могу написать, если обратятся», – пообещал музыкант.

Лоза отметил, что в программе уже упоминались и другие части тела. «Ну, вы же понимаете, если это становится нормой, то мы дойдем до матки, до прямой кишки. Вы же понимаете, что, если начинает прогрессировать какое-либо явление, то оно, в конце концов, должно будет дойти до абсурда», – отметил он, добавив, что «у нас в нашей стране почему-то так».

«Все нужно делать в меру, но у нас меры этой нет. Это русская ментальность», – убежден певец.

По его мнению, такие ролики нельзя показывать детям, зато можно демонстрировать в специализированных заведениях. «Если вы собираетесь показать про матку в гинекологической клинике, то там это совершенно нормально», – сказал он, предложив поставить этот ролик, например, в женской консультации.

Напомним, соцсети неоднозначно отреагировали на выпуск «Жить здорово!», где был показан «танец матки». Телеведущая Елена Малышева заявила, что такие программы призваны сохранить интерес людей к внутренним органам.

За танец вступился Павел Лобков, а Роза Сябитова не увидела в его формате ничего крамольного. Телеведущий, уринотерапевт Геннадий Малахов заявил, что «матку не комментирует».