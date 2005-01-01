Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов направил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту письмо, в котором потребовал извинений от телеведущей Елены Малышевой.

«Прошу Вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи «Жить здорово!», а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», – говорится в письме, которое Мохов опубликовал в Facebook.

В частности, врача возмутило высказывание телеведущей в выпуске от 29 марта об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

«Этим заявлением ведущая не только продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей, но оскорбила тысячи врачей-остеопатов, честно возвращающих здоровье своим пациентам, и опорочила честное имя остеопатии как науки и как медицинской дисциплины», – отметил Мохов.

Он уточнил, что остеопатия развивается в России с 1994 года, а с 2012 года перешла под государственное регулирование. Мохов призвал опровергнуть слова Малышевой и принести извинения всем специалистам, репутацию которых задело высказывание телеведущей.

Сама Малышева в Instagram поспешила оправдаться за свои слова. «Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», – написала она.

По ее словам, «реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало».

«Хочу специально подчеркнуть, что Программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило только 28 сентября 2018 года. В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры. Первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в этом году. Об этом нас уведомили в Северо-Западном медицинском университете имени Мечникова, где расположена первая кафедра. Я отдаю должное энтузиазму врачей, которые пытаются создать эту специальность. И отношусь к ним с большим уважением. Но мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается», – добавила телеведущая.