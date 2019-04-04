Столтенберг попросил членов НАТО следить за словами

Членам НАТО следует «благожелательнее» отзываться об альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что существует «много вещей», на которые членам НАТО следует обратить внимание. В частности, он призвал «более благожелательно высказываться» об организации. По мнению генсека, «это улучшит многое».

«Это мой главный сигнал», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО, называя его устаревшей организацией.

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