Посол США в России посетил задержанного американца Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил задержанного в России американца Пола Уилана, против которого возбуждено дело по статье «Шпионаж».

«В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана», – цитирует РИА «Новости» сообщение посольства.

Согласно данным дипмиссии, Уилану не разрешается читать вслух письма от семьи и говорить о каких-либо важных вещах.

«Разрешить консульский доступ и не дать возможность для откровенного разговора – это, честно говоря, насмешка. Мы относимся к нашим обязанностям перед гражданами США со всей серьезностью. Пора прекратить играть в игры», – говорится в сообщении американского посольства.

Ранее США заявили об отсутствии доказательств вины арестованного по подозрению в шпионаже Уилана.

Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.