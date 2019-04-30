Посол США в России посетил задержанного американца Уилана

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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            Посол США в России посетил задержанного американца Уилана

            30 апреля 2019, 19:52

            Текст: Анастасия Норина

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            Посол США в Москве Джон Хантсман посетил задержанного в России американца Пола Уилана, против которого возбуждено дело по статье «Шпионаж».

            «В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана», – цитирует РИА «Новости» сообщение посольства.

            Согласно данным дипмиссии, Уилану не разрешается читать вслух письма от семьи и говорить о каких-либо важных вещах.

            «Разрешить консульский доступ и не дать возможность для откровенного разговора – это, честно говоря, насмешка. Мы относимся к нашим обязанностям перед гражданами США со всей серьезностью. Пора прекратить играть в игры», – говорится в сообщении американского посольства.

            Ранее США заявили об отсутствии доказательств вины арестованного по подозрению в шпионаже Уилана.

            Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

            У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. 


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