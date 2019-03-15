США заявили об отсутствии доказательств вины арестованного в России Уилана

США не получили от России доказательств вины директора по глобальной безопасности компании BorgWarner Пола Уилана, задержанного по подозрению который в шпионаже, сообщило американское посольство.

«Вскоре после ареста гражданина США Пола Уилана в Москве российские официальные лица заявили, что Уилан был «задержан с поличным». Прошло более двух месяцев, но так и не было предъявлено никаких доказательств вины Уилана», – передает ТАСС сообщение американского посольства.

Уилан был задержан в декабре по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Утверждалось, что его схватили во время шпионской акции. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

Уилан имеет гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании.

Пол Уилан арестован до 22 мая.