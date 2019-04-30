Путин обсудил с членами Совбеза контакты с Ким Чен Ыном

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности прошедший визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения Китая», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также он добавил, что особое внимание было уделено обострению ситуации в Венесуэле, где ранее заявили о попытке государственного переворота.

На совещании в том числе обсуждались внутрироссийские текущие проблемы, подчеркнул Песков.

На совещании присутствовали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее во вторник, венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что в стране происходит попытка госпереворота, власти противостоят небольшой группе военнослужащих-предателей.