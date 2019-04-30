Стала известна вероятная стоимость отдыха Зеленского в Турции

Трехдневный отдых избранного президента Украины Владимира Зеленского с семьей в пятизвездочном отеле в курортном районе турецкого Бодрума мог обойтись в 30 тыс. долларов, сообщил в частной беседе сотрудник отеля.

В администрации отеля отказались называть стоимость отдыха в президентской вилле, сообщив, что этот вопрос решается с клиентами в индивидуальном порядке, передает РИА «Новости».

«Обычные виллы стоят у нас сейчас около 15 тыс. долларов на неделю на четырех человек, стандартные номера – 4,5 тыс. долларов», – сказали в отделе бронирования.

В частной беседе сотрудник отеля отметил, что сейчас не сезон, поэтому стоимость президентской виллы в отеле составляет порядка 10 тыс. долларов в сутки, а летом цена будет втрое выше.

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В двух турецких туристических агентствах также отказались называть конкретную цену элитного отдыха в Турции.

«Никто по телефону неизвестному человеку не даст информацию о люксовых президентских номерах. Тем более никто не назовет сумму, уже заплаченную клиентом, это коммерческая тайна. Такие элитные номера продаются в зависимости от клиента: например, дороже всего они обходятся арабским шейхам и русским олигархам. Чем развитее и демократичнее страна, тем меньше денег могут заплатить их высокие чиновники. А если захочет приехать знаменитость, то ради рекламы отеля ее могут поселить вообще бесплатно», – сказал руководитель одного из агентств.

По его словам, в этих президентских виллах «все особое»: «там свои бассейны, особый обслуживающий персонал, клиентов там индивидуально развлекают, и могут предоставить им вообще все, что можно себе вообразить».

В авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что стоимость перелета по маршруту Киев-Бодрум-Киев в бизнес-классе для четырех человек составляет сейчас 2,5-3 тыс. долларов.

Отель, в котором жил Зеленский, расположен на огромной территории вокруг уединенной бухты в 25 километрах от Бодрума. Клиенты отеля могут пользоваться множеством бассейнов и пляжей, в том числе с привозным белым песком, в сосновом лесу или на пирсе. К услугам клиентов – спа-салон, который предлагает разнообразные виды массажа. Предположительно Зеленский проживал в районе самых шикарных вилл, одна из которых носит название «Президентская».

Напомним, Зеленский пробыл в Турции три дня и в понедельник вернулся на Украину. Ранее сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе избранного президента Украины. Отметим, Зеленский отказался отвечать на вопросы российских журналистов в Турции.

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