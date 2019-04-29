Зеленский отказался отвечать на вопросы российских журналистов в Турции

Будущий президент Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции отказался общаться с корреспондентами телеканала «Россия 1».

Зеленский пробыл в Турции три дня, в понедельник он улетел на Украину. Зеленский отдыхал в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум, передает РИА «Новости».

Журналисты «России 1» застали Зеленского на отдыхе, они представились ему и задали вопрос об амнистии. Зеленский отказался на него отвечать.

«Это плохое начало отношений. Спасибо вам большое», – сказал он.

По его словам, он «не начинает общение с вранья». Зеленский проигнорировал и вопрос о минских соглашениях. В кадре он оказался в бейсболке козырьком назад, солнечных очках и шортах.

Между тем, штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко. При этом команда так и не указала, о каких конкретно СМИ идет речь.

«Несмотря на разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах, «библиотека фейков» его имени продолжает свое черное дело. Так, в течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе, российских. Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины», – говорится в заявлении штаба Зеленского.

Так, штаб указывает на то, что депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев сообщил, что на отдыхе в Турции рядом с Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи, который лояльно относится к России. Позже выяснилось, что рядом с будущим президентом был работник турецкого ресторана. Арьев обновил свой пост в Facebook и извинился, однако сообщение уже получило распространение в СМИ.

Также в штабе указывают на то, что на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала «Россия», которые якобы представились гостями отеля и сфотографировались с новоизбранным президентом. Однако на записи четко слышно, что журналисты представляются сотрудниками российских СМИ и просят Зеленского ответить на ряд вопросов.

Штаб Зеленского указывает и на Telegram-канал «Незыгарь», который не является СМИ. Этот канал сообщил, что Зеленский якобы отдыхал на 40-метровой яхте украинского олигарха Игоря Коломойского, а также встречался с представителями помощника президента России Владислава Суркова и председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

В пятницу избранный украинский президент отправился в отпуск в Турцию. Сотрудники турецкого отеля рассказали российским СМИ об отдыхе Зеленского.

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