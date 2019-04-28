Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Работники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали об отдыхе избранного президентом Украины Владимира Зеленского, который с пятницы находится там в отпуске.

Зеленский сообщил, что у него первые за четыре месяца выходные, которые он проводит в Турции. Он остановился в отеле в 25 километрах от Бодрума. Зеленский живет в районе самых роскошных вилл, которые скрыты соснами. Одна из вилл имеет название «Президентская», передает РИА «Новости».

«Он вчера приходил в наш магазин. Мы его не узнали: в майке, шортах, босиком. Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же: тоже в футболках, и не скажешь, что охрана. Один, правда, такой мощный парень», – рассказала русскоязычная хозяйка небольшого магазина на территории отеля.

Официант одного из ресторанов отметил, что лично принес ему завтрак. Он охарактеризовал Зеленском как «очень простого, приятного и весьма симпатичного человека».

Аналогично высказался о нем сотрудник безопасности пляжа.

«Но могу сказать, что нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и веселый парень», – заявил он.

По его словам, от Зеленского не поступало запроса на предоставление ему дополнительной охраны, однако это все равно было сделано.

«Наши все равно предоставили свою охрану, причем не только традиционную, когда люди наушниками в ушах, но «невидимую»: например, мы с вами сейчас на пляже разговариваем, а кто-то из охраны может под видом отдыхающего сейчас тут следить за обстановкой», – сказал охранник.

Еще один сотрудник отеля сообщил, что перед приездом Зеленского «все на ушах стояли», его встречали в аэропорту с кортежем. Также в отеле на время его пребывания работают несколько человек из службы безопасности президента Турции.

По данным агентства, кортеж Зеленского в Турции – четыре автомобиля и машина скорой помощи.

Ранее в Крыму пригласили Зеленского посетить полуостров.