Новая украинская власть должна политически признать воссоединение Крыма с Россией, больше региону от Украины «ничего не надо», заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Остальное у нас выстроится», – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил Фикс, Петр Порошенко, который позднее стал президентом Украины, в феврале 2014 года накануне воссоединения полуострова с Россией был в Крыму и «видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом». Однако Порошенко так и «не понял» ситуацию.

Фикс пригласил посетить Крым и избранного президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот мог самостоятельно оценить настроения в регионе.

«Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России», – заявил вице-спикер крымского парламента.

Напомним, Зеленский заявил, что «настоящая нормализация» отношений Киева и Москвы возможна только при условии получения Украиной контроля над Донбассом и Крымом.

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