Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах на Украине, вместе с семьей прилетел в Киев после отдыха в Турции.

По информации агентства Anadolu, на Украину они вылетели на регулярном рейсе авиакомпании Turkish Airlines, передает РИА «Новости».

Семья Зеленских отдыхала в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум. В аэропорту у VIP-терминала их провожал губернатор провинции Мугла Эсенгуль Дживелек.

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В пятницу избранный украинский президент отправился в отпуск в Турцию. Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

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