У ЦИК Украины возникли проблемы с оглашением итоговых результатов выборов

Центризбирком Украины не получил протокол в электронном виде о результатах голосования на выборах президента от одного участка из Киевской области, поэтому итоговые результаты первого тура не оглашаются, сообщил зампред ЦИК Евгений Радченко.

«Последний участок – это 94-й избирательный округ, Обухов. Сейчас другой заместитель председателя ЦИК работает над этим вопросом», – передают его слова «Украинские новости».

Этим объясняется, почему ЦИК до сих пор не огласил данные по итогам 100% рассмотрения протоколов. Выяснилось, что комиссия этого участка «не может собраться и надлежащим образом оформить протокол».

ЦИК Украины ранее огласил результаты по итогам обработки 99,88% протоколов. У лидера первого тура выборов президента Украины Владимира Зеленского 30,23% голосов избирателей, у президента Петр Порошенко почти вдвое меньше – 15,95%