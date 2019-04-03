В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для ИГ

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в сборе денег для отправки в Сирию в пользу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

О задержании гражданина России 1987 года рождения, подозреваемого в организации сбора денежных средств для дальнейшей переправки в Сирию по указанию участников ИГ*, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, деньги, которые собирал задержанный, террористы планировали использовать для закупки оружия и боеприпасов.

«В ходе проверочных мероприятий схема и механизм ресурсного обеспечения террористов вскрыты и пресечены», – добавил собеседник агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за «содействие террористической деятельности».

В январе ФСБ вскрыла ячейку, собиравшую деньги для ИГ* в Сирии под видом благотворительности.