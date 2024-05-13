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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.

    7 комментариев
    13 мая 2024, 03:58 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник взрывы прогремели в Харькове, а также в Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    В воскресенье сообщалось о взрыве в Миргороде, а также о серии взрывов в Харькове. Ночью СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове. Также взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями, освобожден ряд населенных пунктов.

    12 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

    FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной

    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд немецких парламентариев выступил за то, чтобы использовать западные зенитные комплексы и сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО.

    Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.

    Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    12 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    @ ЛУКОЙЛ Смазочные материалы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.

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    12 мая 2024, 05:55 • Новости дня
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Трофейный танк Abrams осмотрели специалисты Ростеха, но предметный разговор пока не проводился, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Чемезов сообщил, что танк «естественно смотрели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Abrams был показан на выставке трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе.

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    12 мая 2024, 06:22 • Новости дня
    Убегавший от полиции взорвал гранату под Киевом

    Украинский полицейский пострадал в результате взрыва гранаты при попытке задержать мужчину в Броварах

    Tекст: Антон Антонов

    В Броварах Киевской области Украины мужчина, убегая от полиции, бросил в правоохранителя гранату, сообщили полиция и мэр города Игорь Сапожко.

    Сапожко сообщил, что «пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», передает РИА «Новости».

    В полиции позднее сообщили, что «ранения получили полицейский и сам правонарушитель», передает ТАСС.

    Сотрудники прибыли на место после вызова относительно «хулиганских действий». Увидев их, мужчина попытался сбежать и бросил гранату. Он задержан. Ему инкриминируют посягательство на жизнь полицейского и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

    В Сети была опубликована видеозапись с места инцидента: мужчине в форме оказывают помощь, ко второму пострадавшему, который лежит в луже крови, никто не подходит, медпомощь не оказывается.

    В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.

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    12 мая 2024, 05:27 • Новости дня
    Польше указали на угрозу для экономики при возвращении мужчин на Украину

    Forbes указал на угрозу экономике Польши в случае возвращения мужчин призывного возраста на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Если Польша решит содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, это может оказать значительное влияние на польскую экономику, сообщают СМИ.

    Как указывает Forbes, бросить работу в Польше и пойти в украинскую армию, возможно, придется «тысячам украинских граждан», передает РИА «Новости».

    Один из граждан Украины, который живет в Варшаве, заявил изданию, что люди, которые не хотят попасть в армию, «будут искать способы избежать возвращения на Украину любой ценой». В частности, речь может идти о «присоединении к теневой экономике или переезде с семьей в другую страну». Польша рискует остаться без «части неотъемлемой рабочей силы».

    Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны.

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    12 мая 2024, 04:49 • Новости дня
    Участница «Евровидения» от Израиля оказалась в базе «Миротворца»

    Участница «Евровидения» от Израиля Голан оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец»

    Участница «Евровидения» от Израиля оказалась в базе «Миротворца»
    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Эден Голан, которая представляла Израиль на конкурсе «Евровидение-2024», внесена в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда).

    В базу сайта Голан внесли еще в феврале. В качестве причины указано участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях России», передает ТАСС.

    Голан, которой исполнилось 20 лет, родилась в Израиле, но ее музыкальная карьера началась в России. В России она прожила 13 лет, участвовала в отборе на «Детское Евровидение» и в шоу «Голос. Дети», а также в детской «Новой волне» в Крыму.

    Напомним, выступление Голан в ходе репетиции второго полуфинала хотели сорвать зрители. Трансляцию ее выступления прервали в Бельгии.

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    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    12 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Сумах

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Сумы прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное».

    Взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

    Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.

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    12 мая 2024, 07:04 • Новости дня
    Шольц обещал не высылать мужчин призывного возраста обратно на Украину

    Шольц призвал украинцев искать работу и обещал не высылать их из Германии

    Шольц обещал не высылать мужчин призывного возраста обратно на Украину
    @ John Macdougall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцев призывного возраста не станут высылать обратно на Украину, в Германии им следует искать работу, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц заявил, что работа обеспечивает и «безопасность пребывания». Он пояснил со ссылкой на «правовую ситуацию», что пребывание украинцев в Германии «не ставится под угрозу», передает ТАСС со ссылкой на RND.

    Немецкие власти рассчитывают, что прибывшие с Украины найдут работу – часть из них уже трудоустроена, но «это могли бы делать еще пара сотен тысяч», немецкий рынок труда в этом сильно заинтересован.

    Шольц также надеется, что конференция в Швейцарии окажется «серьезным шагом» к урегулированию ситуации на Украине, из которого удастся «развить большее». Шольц заявил о необходимости использовать все дипломатические возможности.

    В декабре сообщалось, что в Германии находятся около 190 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.

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    12 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Политолог связал выдвижение Белоусова с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны – это экономическое событие, которое носит оптимизационный характер, заявил политолог Марат Баширов.

    Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.

    Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    12 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Российская ПВО сбила и перехватила две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников
    Российская ПВО сбила и перехватила две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь ПВО сбила и перехватила две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России.

    Ракеты были сбиты над Белгородской областью; три беспилотника уничтожены над Брянской областью, два – над Липецкой. Еще один БПЛА перехвачен над Волгоградской областью, сообщило в Telegram ведомство.

    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что «была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка», жертв нет.

    Напомним, в результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар.

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    12 мая 2024, 04:56 • Новости дня
    Вблизи границ Липецкой области заметили БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, у границ которой замечены беспилотники, сообщил главк МЧС по региону. 

    Сначала был введен режим воздушной опасности, который имеет информационный характер и не влияет на обычную жизнь региона. Однако позднее ведомство сообщило в Telegram об угрозе атаки БПЛА.

    Напомним, в Курской и Воронежской областях также была объявлена опасность атаки беспилотников. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области.

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    12 мая 2024, 23:13 • Новости дня
    Из-под завалов в Белгороде извлечены тела двоих детей

    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 12 человек

    Из-под завалов в Белгороде извлечены тела двоих детей
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Из-под завалов в Белгороде извлекли тела еще четверых погибших, в том числе двоих детей, сообщили в МЧС.

    В МЧС сообщили, что были извлечены тела троих погибших, включая детей. Позднее сообщили о еще одной жертве. «Всего извлечены 12 тел погибших», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины частично обрушился подъезд жилого дома.

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    13 мая 2024, 00:07 • Новости дня
    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
    Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Из-под завалов жилого дома в Белгороде извлекли тело 13-го погибшего, сообщило МЧС.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, подъезд жилого дома обрушился в Белгороде в результате украинского обстрела. Среди погибших есть дети. Россия призвала мировое сообщество осудить теракт в Белгороде.

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    12 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    В Белгороде объявили ракетную опасность

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

    В мэрии призвали жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода, в результате которого снаряд попал в многоэтажный жилой дом.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома.

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