Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Взрывы прогремели в Харькове
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник взрывы прогремели в Харькове, а также в Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ.
В воскресенье сообщалось о взрыве в Миргороде, а также о серии взрывов в Харькове. Ночью СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове. Также взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями, освобожден ряд населенных пунктов.