Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.47 комментариев
Сырский признал, что Красноармейское направление самое проблематичное для ВСУ
Обстановка, в которой находятся подразделения украинской армии на Красноармейском (Покровском) направлении в части ДНР, остается наиболее проблематичной, заявил на канале CNN главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«На самом деле покровское направление остается самым проблематичным для нас», – передает ТАСС его слова.
Также Сырский заявил, что ВСУ «делают все возможное», чтобы не потерять Красноармейск, военные усилили оборонительные возможности в этом районе.
Ранее Киев объявил об эвакуации более 30 населенных пунктов в Покровском и Краматорском районах.