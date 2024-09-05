Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
Российские войска освободили Заветное в ДНР
В результате действий группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.
Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.