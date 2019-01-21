ФСБ вскрыла собиравшую деньги для ИГ в Сирии ячейку

Федеральная служба безопасности выявила законспирированную ячейку, собиравшую средства для финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Деятельность законспирированной ячейки пресечена на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

По заданию эмиссаров международной террористической организации в указанных регионах под видом благотворительности осуществлялся сбор и переправка денежных средств на нужды ИГ*.

В ФСБ сообщили, что задокументированы схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Задержаны в рамках следствия и арестованы по решению суда трое подозреваемых. В ходе обысков по месту их проживания изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность, сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что в ходе допросов подозреваемые дали признательные показания.

В середине января в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что после операции по уничтожению боевиков в Дагестане силовики задержали уроженца Каспийска, который признался в создании террористической ячейки.