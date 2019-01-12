Уроженец Каспийска признался в создании террористической ячейки

После операции по уничтожению боевиков в Дагестане силовики задержали уроженца Каспийска. который признался в создании террористической ячейки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Ликвидированные в пятницу боевики опознаны. Они причастны к вербовке молодежи в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» и пособничестве боевикам, уничтоженным в 2017 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАК.

Также выяснилось, что боевики собирались напасть на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности также задержан уроженец Каспийска, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях ее членов», – сообщили в НАК.

В пятницу в НАК сообщали, что в ходе специальной операции в Республике Дагестан были уничтожены трое боевиков.