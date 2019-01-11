В Дагестане ликвидированы трое боевиков

В ходе специальной операции в Республике Дагестан были уничтожены трое боевиков.

Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА «Новости».

По данным информационного центра НАК, 11 января на участке федеральной трассы «Кавказ» неизвестные, ехавшие на автомобиле ВАЗ-2107, напали на сотрудников ДПС.

«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», – говорится в сообщении.

В автомобиле нашли два автомата, пистолет, боеприпасы, пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.

В октябре 2018 года НАК сообщал, что в ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана были уничтожены двое бандитов, причастных к ИГ*.