В Дагестане нейтрализовали причастных к ИГ бандитов

Двое бандитов уничтожены в ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Органы безопасности получили информацию, что в частном доме в селе Эндирей скрываются вооруженные бандиты, сообщили в НАК.

Жители соседних домов были эвакуированы, после чего спецназ ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом.

«В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы. По имеющимся в оперативном штабе данным, они причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское», – говорится в сообщении.

На месте найдены оружие и боеприпасы.

Двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии получили ранения.

В НАК отметили, что эта операция стала завершающей по пресечению преступной деятельности сторонников ИГИЛ* в Хасавюртовском районе республики.

Они подозреваются в причастности к убийству жителя селения Тотурбийкала в 2017 году и имама мечети в селении Муцалаул в 2018 году, ко взрыву мечети и осквернению могилы религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского.

Ранее в субботу сообщалось, что во время перестрелки с боевиками в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана был ранен сотрудник силовых структур.