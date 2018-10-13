Сотрудника силовых структур ранили при перестрелке с боевиками в Дагестане

Сотрудник силовых структур получил ранение во время перестрелки с боевиками в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник сообщил, что «в результате скоротечной перестрелки был ранен один сотрудник силовых структур», передает ТАСС.

Перестрелка произошла в субботу при «адресной проверке одного из домов». О том, сколько внутри было боевиков, пока не сообщается.

Напомним, в сентябре в Дагестане в ходе антитеррористической операции был ликвидирован боевик, оказавший вооруженное сопротивление при досмотре машины.