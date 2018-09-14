НАК отчитался о спецоперации в Дагестане

В ходе антитеррористической операции в Дагестане ликвидирован боевик, оказавший вооруженное сопротивление при досмотре машины, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В четверг в 22.20 на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана сотрудники правоохранительных органов попытались остановить для досмотра автомобиль «Лада», передает ТАСС со ссылкой на НАК.

Они действовали в рамках правового режима контртеррористической операции. «Однако находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться. Ответным огнем он был нейтрализован», – сообщили в комитете.

На месте происшествия найден пистолет ПМ.

В НАК отметили, что пострадавших ни среди гражданского населения, ни среди личного состава сил правопорядка нет.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Хасавюртовском районе произошла перестрелка силовиков с пособником бандгруппы.

В начале сентября в ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован главарь банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов.