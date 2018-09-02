В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидирован главарь банды, который был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Он причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов», – передает ТАСС слова представителя информцентра НАК.

В сообщении НАК говорится, что в ходе скоротечного боя преступник нейтрализован бывший главарь банды Абас Хубаев, который причастен к нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Среди преступлений его бандгруппы – нападение на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года, передает РИА «Новости».

На месте боя обнаружен автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка потерь и пострадавших нет.

Накануне источник сообщил о ликвидации в Дагестане главаря «кизилюртовской» бандгруппы. Чуть ранее в Хасавюртовском районе был уничтожен боевик, причастный к обстрелу полицейских в селе Тотурбийкала.