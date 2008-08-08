Боевик ликвидирован в ходе перестрелки в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана уничтожен боевик, который, по мнению силовиков, причастен к обстрелу полицейских в селе Тотурбийкала, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Перестрелка произошла между поселками Эндирей и Тотурбийкала, передает «Интерфакс».

Источник ТАСС сообщил, что «на предложение сдаться» вооруженный мужчина «открыл стрельбу», он «был убит ответным огнем».

Среди силовиков пострадавших нет.

В правоохранительных органах напомнили, что в Хасавюртовском районе с весны действует режим контртеррористической операции, передает РИА «Новости».

29 августа неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, которые попросили «подозрительного мужчину» предъявить документы.