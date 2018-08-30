Появились сведения о состоянии обстрелянных в Дагестане полицейских

В Министерстве внутренних дел по республике Дагестан рассказали о состоянии здоровья сотрудников полиции, на которых было совершено вооруженное нападение в Хасавюртовском районе республики.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что сотрудники полиции в ходе нападения получили ранения средней степени тяжести, после чего были госпитализированы в медучреждение, передает ТАСС.

В Министерстве внутренних дел по республике Дагестан заверили, что в настоящий момент жизни пострадавших полицейских ничего не угрожает.

Накануне вечером в селении Тотурбийкала неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, которые попросили «подозрительного мужчину» предъявить документы. В Хасавюртовском районе Дагестана введен план «Перехват».