В Дагестане совершено нападение на двух полицейских

В Министерстве внутренних дел по республике Дагестан сообщили, что Хасавюртовском районе региона, в селении Тотурбийкала, неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, которые попросили «подозрительного мужчину» предъявить документы.

В правоохранительных органах уточнили, что в результате нападения двое сотрудников полиции получили ранения, передает ТАСС.

Для задержания подозреваемого введен план «Перехват». По тревоге поднят весь личный состав по Хасавюртовскому району и городу Хасавюрт.

Напомним, в прошлый понедельник в Чечне было совершено сразу три нападения на сотрудников полиции. Нападавшими оказались подростки, один из которых погиб, еще трое пострадали. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, откуда подросткам пришел приказ о совершении нападений.

Напомним также, в минувший четверг уроженец Кабардино-Балкарии без причины открыл огонь по проходившим мимо полицейским из полка охраны дипломатических представительств в Москве. В правоохранительных органах отвергли связь между нападениями в Москве и Чечне.