Пособник боевиков ликвидирован в перестрелке в Дагестане

В Хасавюртовском районе произошла перестрелка силовиков с пособником бандгруппы, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

Перестрелка началась после того, как силовики попытались остановить машину на трассе. Из автомобиля по правоохранителям начали стрелять, передает ТАСС.

Во время перестрелки в автомобиле произошел пожар, в котором и погиб злоумышленник. По предварительным данным, он был «активным пособником местной бандгруппы».

Среди силовиков никто не пострадал.

В начале сентября в ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован главарь банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов.