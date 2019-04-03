Прокуратура Германии назвала причину гибели Филевой

Все находившиеся на борту бизнес-джета в Германии, на котором летела совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, погибли от травм, полученных при крушении, сообщили в прокуратуре Дармштадта.

По данным ведомства, версия воздействия «третьей стороны» не рассматривается. Речь идет о двух мужчинах и женщине, передает РИА Новости.

«Вскрытие было проведено, был сделан вывод, что все три человека погибли в результате крушения, прямых последствий в результате крушения. У нас нет никаких доказательств воздействия с третьей стороны, мы исходим из того, что люди погибли в результате крушения», – заявил представитель прокуратуры.

При этом он призвал дождаться результатов ДНК-экспертизы, которые будут доступны на следующей неделе. На данный момент, в лаборатории взят генетический материал жертв.

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Бизнес-джет Epic разбился в воскресенье при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах. На борту лайнера находились трое россиян, в том числе 55-летняя председатель совета директоров авиакомпании S7 Group Наталия Филева и ее отец. Пресс-служба компании S7 подтвердила, что Филева погибла при крушении

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