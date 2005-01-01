Стали известны обстоятельства гибели Филевой в авиакатастрофе в Германии

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2 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

Первый президент Украины оценил шансы кандидатов на победу во втором туреФото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
«Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки – хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет», – заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, оценивая результаты первого тура выборов главы государства. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...
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Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

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               2 апреля 2019, 07:58
            Фото: Jan Huebner/Florian Ulrich/
            imago-images.de/Global Look Press
            Текст: Антон Антонов

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            СМИ со ссылкой на источники рассказали, как произошла авиакатастрофа, в результате которой погибла 55-летняя председатель совета директоров авиакомпании S7 Group Наталия Филева.

            По информации «Коммерсанта», пилот Андрей Дикун после того, как перешел на ручное управление самолетом, по какой-то причине допустил потерю скорости. В результате самолет вошел в так называемый плоский штопор.

            Дикун мгновенно потерял контроль над самолетом, который совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали рухнул на землю. Самолет двигался с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью, пилот даже не успел сообщить о потере контроля диспетчеру.

            На земле самолет загорелся. Если кто-то на борту и выжил после удара, то погиб в огне.

            В качестве доказательства этой версии источники указывают на небольшой разброс обломков. Кроме того, установлено, что двигатель самолета в момент удара о землю наверняка работал на низких оборотах, в результате некоторые лопасти остались целыми. Судя по всему, у пилота не было времени, чтобы попытаться компенсировать, возможно, допущенную им при посадке ошибку.

            На ваш взгляд

             
            Вы боитесь летать на самолетах?


            Обсуждение: 47 комментариев

            Бизнес-джет Epic разбился в воскресенье при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах. На борту лайнера находились трое россиян, все они погибли.

            В момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Это является обычной процедурой.


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