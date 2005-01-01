Стали известны обстоятельства гибели Филевой в авиакатастрофе в Германии

СМИ со ссылкой на источники рассказали, как произошла авиакатастрофа, в результате которой погибла 55-летняя председатель совета директоров авиакомпании S7 Group Наталия Филева.

По информации «Коммерсанта», пилот Андрей Дикун после того, как перешел на ручное управление самолетом, по какой-то причине допустил потерю скорости. В результате самолет вошел в так называемый плоский штопор.

Дикун мгновенно потерял контроль над самолетом, который совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали рухнул на землю. Самолет двигался с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью, пилот даже не успел сообщить о потере контроля диспетчеру.

На земле самолет загорелся. Если кто-то на борту и выжил после удара, то погиб в огне.

В качестве доказательства этой версии источники указывают на небольшой разброс обломков. Кроме того, установлено, что двигатель самолета в момент удара о землю наверняка работал на низких оборотах, в результате некоторые лопасти остались целыми. Судя по всему, у пилота не было времени, чтобы попытаться компенсировать, возможно, допущенную им при посадке ошибку.

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