В Москве простились с Элиной Быстрицкой

В Государственном академическом Малом театре прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, которая умерла 26 апреля на 92-м году жизни.

На прощание пришли родственники актрисы, ее коллеги и друзья. На сцене стоял почетный караул, возле портрета были выложены ордена и медали актрисы. Гражданскую панихиду сопровождал оркестр, передает ТАСС.

Проститься с актрисой пришли народный артист России Валерий Баринов, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, народная артистка Ирина Муравьева, заслуженный артист РСФСР Николай Дупак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие деятели.

«Сегодня мы прощаемся с Элиной Быстрицкой, актрисой Малого театра. Всю свою сознательную жизнь она посвятила служению этому театру», – отметил народный артист России Борис Клюев.

По его словам, Бог наделил Быстрицкую необыкновенной красотой, «она была признана самой красивой женщиной Европы».

Народный артист России Валерий Баринов назвал Быстрицкую одним из самых ярких бриллиантов в короне Малого театра.

«Такой красоты, которой обладала эта женщина, я не встречал никогда, эта женщина обладала той тайной, которую так и не раскрыла никому. Каждый раз, смотря на нее, я понимал, что есть истина, и эта истина – это красота такой женщины, как Элина Быстрицкая», – сказал он.

Актриса будет похоронена в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Советская и российская актриса театра и кино и певица Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года в пятницу, 26 апреля.

Быстрицкая была задействована в 30 различных постановках Малого театра. В кино она дебютировала еще студенткой – снялась в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни».

Самая главная дорога в искусстве, по признанию самой Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957–1958). После этой картины она снялась в другой значительной киноленте – «Добровольцы».