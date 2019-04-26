Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Советская и российская актриса театра и кино и певица Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года, об этом сообщили в пресс-службе Малого театра, где артистка работала с 1958 года.

«Элина Авраамовна скончалась», – сказал ТАСС представитель театра.

В последние годы актриса тяжело болела.

Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила РИА «Новости», что Быстрицкая скончалась в реанимации. Она выразила надежду, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

4 апреля Быстрицкой исполнился 91 год. Президент Владимир Путин поздравлял ее с днем рождения. «Вы всегда трудитесь вдохновенно, с полной самоотдачей. Вы создаете в кинематографе и на сцене Государственного академического Малого театра России яркие, глубокие, запоминающиеся образы, покоряете зрителей щедрым, многогранным талантом и артистическим мастерством», – говорилось в телеграмме российского лидера.

Элина Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве в семье медиков. В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер и работала санитаркой в госпитале. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В кино Быстрицкая дебютировала еще студенткой – снялась в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». «Самая главная дорога в искусстве», по признанию самой Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957–1958). После этой картины она снялась в другой значительной киноленте – «Добровольцы».

Быстрицкая была задействована в 30 различных постановках Малого театра.