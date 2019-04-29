«Эскадрилья героев» в Хабаровске отменена из-за гибели пилота

Акция «Эскадрилья героев», запланированная на 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки «Калинка» Владимира Левшина.

«В связи с трагической гибелью начальника посадочной площадки Калинка Владимира Левшина отменяются ранее проанонсированные на май 2019 года мероприятия: соревнования на точность приземления «Открытый кубок Федерации самолетного спорта Хабаровского края» и пролет воздушных судов 9 мая в рамках акции «Эскадрилья героев», – говорится в сообщении на сайте аэродрома «Калинка».

«Эскадрилья героев» – акция, проходящая в День Победы. 9 Мая в небо над Хабаровском поднимаются самолеты, на бортах которых размещены фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Напомним, президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и пилот-любитель Сергей Ланкин погибли при крушении самолета 27 апреля.