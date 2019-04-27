Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб в крушении самолета

Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин погиб при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае, сообщил источник во властных структурах региона.

«Погиб Владимир Левшин, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока», – передает ТАСС слова источника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»)», сообщили в пресс-службе ведомства.

В данный момент «следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия».

В субботу в Хабаровском крае в районе села Калинка потерпел крушение самолет Як-18. На его борту находились два человека, они погибли.

Самолет упал на бывший военный аэродром, ничего не задев; после падения не загорелся, сообщили в администрации Хабаровского района.

Як-18 – это советский двухместный учебно-тренировочный самолет гражданской авиации, используется в том числе в авиаклубах в качестве основного самолета первоначального обучения.